Stop motori a combustione | Adinolfi | Decisione sbagliata

(Di mercoledì 15 febbraio 2023)aidal 2035,(FI): “, ora bisogna tutelare i lavoratori” “È un provvedimento che, sin dal primo momento, non abbiamo condiviso perché va nella direzione di una transizione ecologica propagandistica ed estremista, che penalizza pesantemente l’industria automobilistica italiana con il benestare della sinistra italiana, evidentemente non più il partito dei lavoratori, sempre più lontana dai bisogni dei cittadini”. Così l’eurodeputata campana e vice coordinatore regionale di Forza Italia, Isabella, commenta il voto del Parlamento europeo sulloaitermici a partire dal 2035. “In nome di un falso ambientalismo, purtroppo, si penalizzano imprese, automobilisti e ...

"Con il voto di ieri sulloaiendotermici entro il 2035 non sono più rinviabili investimenti che consentano la trasformazione industriale del settore e soprattutto la sua sostenibilità sociale". Lo dichiara il ...- Lo ha fatto negli anni scorsi in modo palese: Filippo Bianchi, 18enne pilota lucchese, si è ... che dopo un anno diè carico come una sveglia. Cattivo. Il 2023 sarà infatti per Filippo ...

Stop auto con motori benzina e diesel dal 2035: ok definitivo del Parlamento Ue QUOTIDIANO NAZIONALE

Stop motori benzina-diesel dal 2035, via libera finale del Parlamento Europeo La7

Fiocchi (Ecr): 'Stop a motori a scoppio costerà centinaia di migliaia di posti di lavoro' Tiscali Notizie

Stop auto benzina e diesel dal 2035: c'è l'ok dell'Europarlamento Motor1 Italia

Stop motori benzina-diesel dal 2035, via libera finale del Parlamento Europeo - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

«L’Italia è in ritardo» sulla transizione nel comparto auto e dobbiamo «accelerare sugli investimenti» ma i «tempi e modi che l’Europa ci ...Politica: “È un provvedimento che, sin dal primo momento, non abbiamo condiviso perché va nella direzione di una transizione ecologica propa..