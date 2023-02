Stop auto a benzina e diesel | per il governo è follia La crisi climatica messa di nuovo da parte

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) di Michele Sanfilippo Oggi ascoltando il telegiornale, mi ha colpito molto che in primo piano sia stata data la notizia che il nostrotrovi eccessiva la proposta del Parlamento europeo di fissare al 2035 loalla produzione dei motori ae, poco dopo, una seconda notizia che denunciava la prossimaidrica a causa della scarsità delle piogge: se non pioverà molto nelle prossime settimane, soprattutto a nord, la scarsità idrica metterà a rischio la produzione agricola come e più dell’anno scorso. A quanto pare i membri del nostrosembrano non vedere alcun nesso tra gli effetti dei cambianti climatici e la produzione di anidride carbonica e polveri sottili di cui i motori tradizionali sono tra i maggiori responsabili. Se non ho capito male per i ...