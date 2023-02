Stop ai veicoli a diesel e benzina | l’Europa vieta la vendita dal 2035

(Di mercoledì 15 febbraio 2023)ha dettoalladi vetture alimentate a. Dal, infatti, le aziende automobilistiche dovranno adeguarsi al provvedimento votato dal Parlamento europeo riunito in plenaria che ha sugellato un iter legislativo lungo e pieno di ostacoli.Auto e furgoni con motore adovranno essere dunque sostituiti cona zero emissione come gli elettrici. La decisione rientra nel pacchetto “Fit for 55” che ha come obiettivo il dimezzamento delle emissioni inquinanti nei Paesi Ue entro il 2030. “I camion, gli autobus urbani e gli autobus a lunga percorrenza sono responsabili di oltre il 6% delle emissioni totali di gas a effetto serra dell’Ue e di oltre il 25% delle emissioni dai trasporti ...

L'obiettivo è portare l'Europa alle emissioni zero nel 2050. Le auto alimentate in maniera tradizionale continueranno comunque a circolare: loè rivolto alla vendita deinuovi. Intanto in Italia si sono esauriti in meno di un mese i 150 milioni di incentivi per le auto ibride o benzina e gasolio a basse emissioniAddio ad auto e furgoni a benzina e diesel . L'Europarlamento ha votato in via definitiva la proposta che mette al bando, a partire dal 2035 , la produzione di vetture ecommerciali leggeri alimentati in maniera tradizionale. Approvato il testo del cambiamento che ha suscitato polemiche e malumori tra i conservatori. [...] Contenuto riservato agli abbonati ...

Stop auto inquinanti 2035: dovremo rottamare tutti i veicoli benzina ... IL GIORNO

Europa, dal 2035 stop ai veicoli diesel e benzina | il manifesto Il Manifesto

Auto inquinanti, stop alla vendita dal 2035: ok definitivo del Parlamento europeo Il Sole 24 ORE

Torna lo smog, oggi e domani stop alla circolazione dei veicoli ... il Resto del Carlino

Troppo smog ad Asti, da questa mattina stop ai veicoli diesel da Euro 0 a Euro 5 La Nuova Provincia - Asti

Lo afferma il ministro dell'Industria e del Made in Italy Adolfo Urso a 'Radio anch'io in merito allo stop della Ue a veicoli con motori termici nel 2035. "Non possiamo affrontare la realtà con una ...Con 340 voti favorevoli,279 contrari e 21 astenuti, il Parlamento europeo in seduta plenaria ha approvato in via definitiva l’accordo sullo stop ai veicoli inquinanti alimentati a benzina e diesel di ...