(Di mercoledì 15 febbraio 2023) (Adnkronos) – Mangiare cibi ricchi di, sostanze naturali presenti in frutta, verdura, noci e vino, potrebbe essere vantaggioso per lagrave (Lss), una condizione in cui il canalesi restringe a causa di cambiamenti legati all’età. Sono i risultati di una ricerca nata nell’ambito del progetto Preface dalla collaborazione tra il Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione e il Dipartimento di Neurochirurgia dell’Irccsdi Pozzilli (Isernia). Lo studio – i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista scientifica ‘Nutrients’ – ha messo a confronto 156 pazienti congrave, che necessitavano di intervento chirurgico, con 312 persone sane che avevano partecipato allo studio ...

Mangiare cibi ricchi di polifenoli, sostanze naturali presenti in frutta, verdura, noci e vino, potrebbe essere vantaggioso per lalombare grave (Lss), una condizione in cui il canalesi restringe a causa di cambiamenti legati all'età. Sono i risultati di una ricerca nata nell'ambito del progetto Preface ...... sostanze naturali presenti in frutta, verdura, noci e vino, potrebbe essere vantaggioso per lalombare grave (LSS), una condizione in cui il canalesi restringe a causa di ...

Stenosi spinale lombare, Neuromed studia benefici dieta polifenoli Adnkronos

Monteprandone: Carnevale 2023, a Centobuchi due giorni di festa ... Vivere San Benedetto

Messina Denaro, il legale: "E' gravissimo, non so se lo stanno curando bene" Lifestyleblog

Stenosi lombare: cos'è e come si cura Gruppo San Donato

Ruby ter, Forza Italia chiede commissione su uso politico giustizia Lifestyleblog

(Adnkronos) – Mangiare cibi ricchi di polifenoli, sostanze naturali presenti in frutta, verdura, noci e vino, potrebbe essere vantaggioso per la stenosi spinale lombare grave (Lss), una condizione in ...(Adnkronos) – La guerra in Ucraina “ha cambiato il modo in cui noi dobbiamo rapportarci al futuro. La risposta non è solo militare, ma anche di crescita economica. Abbiamo messo tutti sul tavolo la ...