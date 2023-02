Stellantis - In Polonia un nuovo polo per lo sviluppo software

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Il gruppoamplia la sua rete di poli di ingegneria informatica, con l'apertura di una nuova sede nei pressi dello stabilimento di Gliwice, in. Ilhub si aggiunge ai sette centri già attivi: Pernambuco (Brasile), Rüsselsheim (Germania), Poissy (Francia), Torino, Auburn Hills (Stati Uniti), Bagalore e Hyderabad (India). Le attività. Ildi Glowice, che sarà creato in collaborazione con il fornitore di servizi di ingegneria digitale GlobalLogic e sfrutterà le strutture formative e universitarie della regione, impiegherà fino a 300 dipendenti e si occuperà di analisi dei dati,e validazione del, applicazioni, DevOps e convalida automatizzata.

