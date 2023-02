(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Tutti i numeri alla vigilia dell’andata degli spareggi diper ladi José Mourinho. I dettagli É da un po’ di tempo che il migliorstenta a mostrarsi nelle gare di campionato. Lo si può dire anche diversamente: le ultime grandi prestazioni del capitanonista risalgono al 2022 e, precisamente, in. Gare importanti, che hanno permesso alladi aggiustare una situazione complicata e di raggiungere i play-off per poter continuare la competizione.si è guadagnato dei 7 in pagella (e anche di più) nelle ultime due gare del girone: in Finlandia, nonostante non stesse nelle migliori condizioni fisiche, quando laha sconfitto l’HJK per 2-1. E, soprattutto, ...

...campioni del calibro di Paulo Dybala (), Lautaro Martinez (Inter), Ademola Lookman (Atalanta), Luis Alberto (Lazio). La cinquina era stata selezionata tenendo conto delle analisi evolute di......campioni del calibro di Paulo Dybala (), Lautaro Martinez (Inter), Ademola Lookman (Atalanta), Luis Alberto (Lazio). La cinquina era stata selezionata tenendo conto delle analisi evolute di...

STATS – Roma, in Europa League c'è il migliore Lorenzo Pellegrini Calcio News 24

STATS – Roma, Milan o Bournemouth: perché piace Zaniolo Calcio News 24

STATS – Roma: Dybala tira da fuori, segna e lavora per gli altri Calcio News 24

STATS – Roma, Dybala raddoppia la media punti Calcio News 24

STATS – Roma, il sostituto di Zaniolo c’é: Tadic dell’Ajax Calcio News 24

ROMA, 15/02/2023 - (di Gloria Marinelli Agenzia DIRE) Hanno fatto il giro del web le immagini di Ravi, il ‘leone che piange’.Roma could, however, face competition from Everton’s neighbours ... formations, tactics, rather than stats. He follows the English Premier League closely, Liverpool FC in particular. His articles have ...