Spread tra Btp e Bund tedeschi apre in rialzo a181 | 6 punti

Apertura in rialzo per il differenzialeBtp e Bund tedeschi, che segna quota 181,6 punti contro i 178,5 della chiusura precedente. Invariato il rendimento annuo italiano al 4,21% contro un calo di 3,2 punti 2,4% di quello tedesco. . 15 ...In dieci mesi, cioèmarzo e dicembre, i minori acquisti saranno pari a 150 miliardi. Ovviamente,... E senza scomodare lo scudo anti -, noto come TPI, né ricorrendo ad azioni specifiche. ...

(ANSA) - MILANO, 15 FEB - Apertura in rialzo per il differenziale tra Btp e Bund tedeschi, che segna quota 181,6 punti contro i 178,5 della chiusura precedente. Invariato il rendimento annuo italiano ...O, altrimenti, rivedendo lo spread. Insomma, interventi che vadano incontro alle ... Questa lunga crisi sta aumentando in maniera vertiginosa il divario tra ricchi e poveri". Grande, poi, il vostro ...