Spray in faccia | insulti e violenze contro anziani in una rsa | 10 arresti e 24 indagati

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Maltrattamento e abbandono aggravati, in gran parte ultraottantenni parzialmente o completamente non autosufficienti. Questa l’accusa a vario titolo nei confronti di molti operatori socio sanitari e infermieri di una rsa di Taggia, in provincia di Imperia. In dieci sono finiti ai domiciliari, e quattordici sono stati denunciati e sospesi dall’esercizio di pubblico servizio, L'articolo proviene da Inews24.it.

Le riprese mostrano chiaramente maltrattamenti fisici : pugni sul viso, braccia e polsi torti,deodorante ine pasti gettati nel gabinetto.

