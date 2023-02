(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

La pandemia, almeno nelle abitudini quotidiane, sembra un lontano ricordo. I suoi effetti, tuttavia, sono ancora ben presenti nell'industria sportiva, anche perché sono sopraggiunte altre emergenze: ...L'Ad Benedetto Vigna due parole in croce a favore die clienti Ferrari, i media per favore no; il neo assunto Fred Vasseur spogliato dell'abito carismatico e tuttologo che fu dei predecessori ...

Sponsor e sport, si cresce piano. Ma tra tre anni... La Gazzetta dello Sport

Bologna, sport: pubblicato l'avviso per ricerca di sponsor ... Bologna24ore

Marlene sponsor degli sport di montagna DM - Distribuzione Moderna

Blm Group Arena, bando per un nuovo sponsor / Comunicati stampa ... Comune di Trento

Milano-Cortina: Grana Padano sponsor dei giochi olimpici e ... La Provincia di Cremona e Crema

La lista di sponsor già confermati conta ... Un’occasione anche per condividere principi fondamentali dello sport, come l’impegno, la passione e la generosità, che sono i medesimi valori che hanno ...Nuova partnership per la Fondazione Milano Cortina 2026 che oggi annuncia la presenza del Consorzio Grana Padano tra gli sponsor dei Giochi Olimpici e ... prestigiosa realtà italiana a sostegno dello ...