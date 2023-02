Spezia | ufficiale l’esonero di Gotti | il nome del sostituto

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Adesso è arrivata anche l’ufficialità, Lucanon è più l’allenatore dello, il tecnico paga il rendimento deludente delle ultime partite di campionato in Serie A. “Calcio comunica di aver sollevato Lucadall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. Il Club intende ringraziare il tecnico per l’attività sin qui svolta e gli augura i migliori successi professionali”. Loè reduce dal pareggio contro l’Empoli, 2-2 il risultato finale dopo il doppio vantaggio della squadra die la rimonta nel finale dei padroni di casa. La situazione di classifica delloè preoccupante, la squadra occupa il quartultimo posto. Il distacco della zona retrocessione è di appena 2 punti, dopo il successo dell’Hellas Verona contro la ...

