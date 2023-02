Spezia | Gotti verso l’esonero | il possibile sostituto

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Lopotrebbe esonerare nelle prossime ore Lucadal ruolo di allenatore dopo i risultati deludenti Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà di Sportitalia, loha ormai deciso di esonerare Lucadal ruolo di allenatore dopo il pareggio per 2-2 contro l’Empoli. Per la prossima sfida di campionato contro la Juventus si dovrebbe optare per una soluzione interna in attesa di trovare l’accordo definitivo con l’ex Spal Semplici, che chiede un anno e mezzo di contratto. Nessun contatto con D’Aversa e Pirlo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Non si diradano le nubi attorno alla panchina di Luca. Il tecnico delloha condotto questa mattina il secondo allenamento in vista della partita contro la Juventus, ma la dirigenza valuta in queste ore se sollevarlo dall'incarico per ...La posizione di Lucaallonon è più salda: in caso di esonero, la dirigenza ligure valuta l'opzione Semplici La posizione di Lucasulla panchina delloè molto in bilico. Secondo quanto riportato ...

Valzer degli allenatori: Sousa a Salerno. Spezia-Gotti ai titoli di coda: Semplici in pole TUTTO mercato WEB

Caos Spezia, Gotti in bilico: ipotesi Lorieri. E piace D'Aversa Samp News 24

Spezia, riunione in corso: Gotti verso l'esonero, pronto il sostituto CalcioNapoli24

Spezia, in pericolo la panchina di Gotti Torino Granata

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Lo Spezia mette le mani avanti e riflette sul futuro di Luca Gotti. Sono infatti ore calde per il tecnico e la panchina dello Spezia a quattro giorni dalla partita di campionato contro la Juventus ...