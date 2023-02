Speed skating | i convocati dell’Italia per l’ultima tappa di Coppa del Mondo a Tomaszów Mazowiecki

Leggi su oasport

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Il momento dell’epilogo. Per la seconda settimana consecutiva sarà l’anello di ghiaccio di, in Polonia, teatro delladeldi. Da venerdì 17 a domenica 19 febbraio, si terrà la sesta e ultimadel circuito internazionale e in casa Italia si ha voglia di chiudere al meglio. La compagine tricolore, guidata dal direttore tecnico Maurizio Marchetto e dall’allenatore Matteo Anesi, potrà contare su otto atleti ai nastri di partenza: Laura Peveri (Fiamme Oro), Francesco Betti (Fiamme Oro), David Bosa (Fiamme Oro), Daniele Di Stefano (Noale Ice), Davide Ghiotto (Fiamme Gialle), Andrea Giovannini (Fiamme Gialle), Riccardo Lorello (C.P. Pinè) e Alessio Trentini (V.G. Pergine). Si è reduci da un weekend in Polonia davvero di alto ...