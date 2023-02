Sostituire tutte le lampadine conviene? Ecco la verità

Leggi su formatonews

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) In questo momento in cui i prezzi dell’energia sono davvero molto alti, bisogna prestare molta attenzione ai consumi e al risparmio. Soprattutto se si parla di consumo elettrico nelle nostre case, cerchiamo di diventare dei consumatori più consapevoli, facendo attenzione agli sprechi e cercando di concentrarci di più sul risparmio. In casa, con piccoli accorgimenti, possiamo davvero fare tanto e sicuramente la bolletta ci ringrazierà.lela verita? – FormatonewsNel momento in cui si parla di consumi di elettricità in casa, la prima cosa che viene in mente sono proprio le. Queste vengono accese regolarmente per illuminare gli ambienti domestici, ma attenzione a quali scegliamo e come, dato che da loro dipendono molto ...