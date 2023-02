Sorpreso con una scimmia in una scatola di scarpe | denunciato

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) un 42enne per detenzione di mammiferi selvaticicon una, 42enne finito nei guai. Ieri notte gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti presso un albergo di corso Novara dove hanno controllato un uomo alloggiato presso la struttura. Gli operatori, durante le fasi di identificazione, hanno notato unadisemichiusa da cui sbucava una coda nera ed hanno scoperto che al suo interno vi era una. I poliziotti hanno affidato l’animale selvatico ai sanitari dell’Ospedale Veterinario Frullone mentre hannol’uomo, un 42enne tunisino, per detenzione di mammiferi selvatici che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica. Se ti va lascia un like alla ...

...una totale assenza di iniziative comunitarie indipendenti'. Secondo alcune fonti consultate dalla testata araba New Gulf, Il Cairo è statodalla richiesta avanzata da Riyad di pagare i ...... grazie ad un assist di Davies,il francese che sfrutta un'indecisione di Donnarumma e si ...dal tiro di Coman, forte ma centrale, si rifà sui due tiri seguenti ma il suo errore pesa ai ...

Tremestieri Etneo, Sorpreso con droga e soldi in auto ed a casa: un ... - Radio Una Voce Vicina

Vasto: sorpreso con una scimmia. Denunciato - Positanonews Positanonews

Squadra Volante: sorpreso con marijuana ed ecstasy. Arrestato per ... Questure sul web

Sorpreso con crack e marijuana morde un dito al carabiniere ... Stampa Reggiana

Sorpreso con una scimmia in una scatola in un albergo nel cuore di Napoli: denunciato Virgilio

Da quando, soprattutto, io ricevo messaggi deliranti in cui si interpretano gli sfondi: questa in cui si è fotografata con le amiche è una stanza d ... acciocché non esistano sorprese, neanche quella ...È giunto il momento di scoprire quelli del Segno dell ’Acquario. PREGI - Tra tutti i Segni dello Zodiaco, l’Acquario è considerato quello più geniale e originale, sempre in grado di sorprendere le per ...