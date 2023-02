Sorpreso a spacciare a Casoria | 35enne finito in manette

(Di mercoledì 15 febbraio 2023). Gli agenti lo hanno trovato con 16 involucri di cocaina, 21 bustine di marijuana, 25 stecche di hashish e 640 euro . Lunedì sera gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in 2^ Traversa via Giovanni Pascoli aun uomo che, dopo aver prelevato qualcosa da un borsello, l’ ha consegnato ad una persona in cambio di denaro; quest’ultima si è poi allontanata frettolosamente. I poliziotti hanno bloccato lo spacciatore trovandolo in possesso del borsello in cui hanno rinvenuto 16 involucri contenenti circa 6,2 grammi di cocaina, 21 bustine contenenti circa 24,2 grammi di marijuana, 25 stecche di hashish del peso di circa 38 grammi e 640 euro. Undi ...

Ad essere statoè stato A. A., 52 anni, di Canicattì, già noto per reati in materia di droga, mentre la polvere bianca trovata in casa sarebbe stata nella disponibilità del ...I Carabinieri della Stazione di Melilli hanno denunciato un 52enne del luogo per detenzione al fine di spaccio di sostanza stupefacente. In particolare i militari, dopo aver notato uno strano "via vai"...

Casoria: sorpreso a spacciare. Arrestato - Positanonews Positanonews

Napoli, blitz alla Loggetta: sorpreso a spacciare dall’auto, arrestato ilmattino.it

Minorenne sorpreso a 'spacciare' soldi falsi il Resto del Carlino

Sorpreso a spacciare cocaina nonostante i domiciliari: 28enne resta ... anteprima24.it

Sorpresi a spacciare davanti un bar di Canicattì: arrestati padre e figlio Grandangolo Agrigento

Ieri sera gli agenti del commissariato di polizia Secondigliano, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Giovanni Pascoli a Casoria un uomo che, ...I poliziotti hanno bloccato lo spacciatore trovandolo in possesso del borsello in cui hanno rinvenuto 16 involucri contenenti circa 6,2 grammi di cocaina, 21 bustine contenenti circa 24,2 grammi di ma ...