Sophie e Alessandro | sapete quanto costa l’anello di fidanzamento? Cifra incredibile

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Nel corso della puntata di ieri de Le Iene, l’inviato Stefano Corti si è cimentato in un servizio incentrato sulla truffa di diamanti che sta prendendo sempre più piede nella nazione. A tal riguardo, si è decido di analizzaredicheBasciano ha regalato aCodegoni per chiederle di sposarlo. I L'articolo proviene da KontroKultura.

... l' influencer è intenta a sistemare la propria (e quella del fidanzatoBasciano ) cabina armadio., che mentre mostra il disordine ride, scrive: 'Ma perché mi invento sempre di ...Eppure, come ormai noto,diventeranno mamma e papà: 'Io avevo voglia di diventare mamma giovane, ma non pensavo così giovane e così in fretta', ha ammesso la ragazza. 'Poi ho ...

Quanto vale l'anello di fidanzamento che Alessandro Basciano ha ... Fanpage.it

GF Vip, Sophie e Alessandro: 'Tra tre mesi arriva la nostra bambina, emozione unica' Blasting News Italia

"Non voglio che sei nudo sui social" Sophie Codegoni impedisce al ... Today.it

Sophie Codegoni: Sconvolta dalla gravidanza, mi dissero che era ... Fanpage.it

Sophie Codegoni, l'ecografia della bimba in arrivo: "Uguale a me" Mediaset Infinity

Sophie Codegoni ha rotto il silenzio in merito alla sua gravidanza che, a quanto pare, sarebbe stata del tutto inaspettata.Alessandro Basciano ha regalato a Sophie Codegoni un diamante per suggellare il loro amore e chiederla in sposa ...