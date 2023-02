Sophie Codegoni incinta al settimo mese svela mi dissero che avrei avuto difficoltà ad avere figli

(Di mercoledì 15 febbraio 2023)hato un retroscena della sua gravidanza spiegando di essere rimasta molto scioccata dopo aver scoperto di esserealdi gravidanza confessa di non essere ancora pronta all’arrivo del bambino. Lache diventerà mamma tra qualche, ha spiegato di essere indietro con i preparativi e poi ha

sul proprio profilo Instagram condivide con i propri follower ciò che fa durante il giorno. L' influencer , che è incinta della sua prima bambina , non riesce proprio a stare ferma e ...Ormai incinta e al settimo mese,è tornata a parlare dei momenti in cui ha scoperto di aspettare un bambino rivelando alcune paure. Tempo di confessioni social perche, parlando ai suoi fan su ...

Sophie Codegoni: Sconvolta dalla gravidanza, mi dissero che era difficile restassi incinta Fanpage.it

Sophie Codegoni, incinta al settimo mese, confessa: «Mi dissero che avrei avuto difficoltà ad avere figli» leggo.it

Quanto vale l'anello di fidanzamento che Alessandro Basciano ha regalato a Sophie Codegoni Fanpage.it

Sophie Codegoni: “Sconvolta dalla gravidanza, mi dissero che era difficile che restassi incinta” Gossipblog

Sophie Codegoni, forma smagliante al settimo mese: «Aiutooo, sto volando» leggo.it

Sophie Codegoni ha rotto il silenzio in merito alla sua gravidanza che, a quanto pare, sarebbe stata del tutto inaspettata.Alessandro Basciano ha regalato a Sophie Codegoni un diamante per suggellare il loro amore e chiederla in sposa ...