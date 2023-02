“Sono stanco” | il crollo emotivo di Edoardo Donnamaria | il VIP si sfoga con Nicole

(Di mercoledì 15 febbraio 2023)siconMurgia dopo l’ultimo litigio con Antonella Fiordelisi: ecco le sue parolesiconMurgia dopo l’ultimo litigio avvenuto in Casa con Antonella Fiordelisi. Il Vip confessa di esseredopo gli innumerevoli litigi affrontati con la nota influencer. La storia d’amore tra Antonella edprosegue tra alti e bassi. La loro avventura è iniziata lo scorso 19 settembre, entrami quotidianamente vengono inondati di affetto e supporto dai propri fan. Leggi anche –> Lazza a San Siro: “Micommosso” Lo sfogo del concorrente: ecco cosa è emerso In giardino questo pomeriggio il concorrentesi è ...

... siamo a Febbraio e non ha ancora fatto nulla, non può essere, se il ragazzo non regge ... 2023le 7.10, sul treno, con gli occhi ancora gonfi semichiusi e gambe bloccate dal ghiaccio. ...Lo sfogo di Edoardo Donnamaria dopo aver lasciato Antonella: 'di tutto' A confortare il volto di Forum ci ha pensato Nicole Murgia, quando lui ha ammesso di continuare a stare male pur ...

Biathlon - L'imbattibile Johannes Bø: "Oggi non mi sono mai sentito ... FondoItalia.it

GFVip, Daniele urla dal confessionale: 'Sono stanco, torno in ambulanza a casa' Blasting News Italia

GF VIP 7: esplode in confessionale nella notte | Le urla fino al giardino della casa NewsCinema Magazine

Confessionale tra urla e minacce di abbandonare per Daniele:"Ambulanza" Biccy

"Sono stanco", il crollo emotivo di Edoardo Donnamaria: il VIP si ... 361 Magazine

Il giovane speaker chiude con la fidanzata: "Mi sono rotto! Sei una ragazzina" Edoardo Donnamaria a seguito delle ultime incomprensioni con Antonella ...“Sono stanco di tutto, di discutere con lei e di tutto il resto” continua il VIP che sta attraversando un evidente momento di forte stress, sopraffatto dalle discussioni continue oltre che dalla ...