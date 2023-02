Sonetto (elitario) per Carlo Calenda

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 15 febbraio 2023), io vorrei che tu, Matteo e io fossimo presi per incantamento e convolassimo al Municipio 1, nel quale avete il venticinque per cento: lì instaureremmo, in questo tempo rio, un idealissimo governo italiano fatto di uni che non valgono uno (pur circoscritto al centro di Milano) con monna Mara, e monna Letizia, e i pochi eletti che tu preferisti, resi così novella gens patrizia; abbandonando a sé questa nazione di superficiali e crassi populisti, di elettori che non hanno ragione.