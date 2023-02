Sondaggi Tecnè | Fdi al 30 | 6% | lontani Pd e Movimento 5 Stelle

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Dalle elezioni del 25 settembre ad oggi Fratelli d’Italia ha guadagnato oltre quattro punti percentuali di consenso secondo gli ultimirealizzati da. Fdi è infatti sondata al 30,6%. Il Partito Democratico, invece, nello stesso periodo preso in esame dall’istituto ha lasciato sul campo due punti percentuali calando al 17,1%. Ne ha approfittato ilche è passato dal 15,4% al 16,7% avvicinandosi così ai dem ora distanti appena quattro decimi. La Lega ha registrato una flebile crescita portandosi dall’8,8% al 9,2% mentre Forza Italia è data in flessione di un decimo all’8%. Male il Terzo Polo di Italia Viva e Azione calato di quattro decimi al 7,4%. Giù anche l’alleanza tra Verdi e Sinistra Italiana scesa al 3,3% dal 3,6% di fine settembre. Chiude +Europa col 2,5% (-0,3%) mentre gli ...

