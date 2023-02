Sondaggi GF Vip puntata 16 febbraio | ecco chi è il preferito del pubblico

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Ladi lunedì scorso del Grande Fratello Vip si è conclusa con l'annuncio di Alfonso Signorini in merito ai nominati di questa settimana. Ebbene, al televoto ci sono finite quattro persone, ovvero: Antonella Fiordelisi, Antonino Spinalbese, Nikita Pelizon e Oriana Marzoli. Si tratta di una sfida tra quattro persone molto amate dalda casa, tuttavia, chi di loro avrà la meglio? I telespettatori devono esprimere, come di consueto, la preferenza in merito alla persona che si intende salvare. Colui o colei che otterrà più voti diventerà immune e avrà il compito di mandare in nomination un compagno d'avventura. Ricordiamo che il prossimo televoto, contrariamente a questo, sarà eliminatorio. Ipresenti sul web danno un esito ambivalente.l'esito deidel GF Vip ...