Sondaggi elettorali Swg | in crescita tutti i maggiori partiti

Leggi su termometropolitico

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Fratelli d’Italia arriva al 31% salendo di 4 decimali Un’avvertenza è d’obbligo. I numeri delle intenzioni di voto di questi ultimidi Swg scaturiscono da interviste precedenti alla chiusura dei seggi delle ultime elezioni regionali in Lazio e Lombardia. I dati, quindi, non risentono ancora dell’esito del voto. Dovremo aspettare i prossimi per capire se e come l’elettorato sta reagendo alla vittoria del centrodestra nelle due regioni e al record di astensione che si è palesata in questa tornata. Vi sono comunque degli elementi degni di nota. Innanzitutto ladi Fratelli d’Italia che raggiunge il 31%, salendo del 0,4%. Non è un record per il partito di maggioranza relativa, ma ci va vicino. Soprattutto, si tratta delle percentuale più lusinghiera tra quelle attribuite dai vari ...