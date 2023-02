Soliti Ignoti – Il ritorno | la coppia fuggita da Kiev trionfa da Amadeus | montepremi vinto

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Arriva il primo trionfo ai– Il, dopo la fine del Festival di Sanremo.ha dovuto attendere tre puntate per poter celebrare ancora una volta la vittoria e lo ha potuto fare grazie ad unadi concorrenti decisamente particolare e simpatica. Si tratta di Ashot e Alice, di Pontecorvo (Frosinone). I due sono persino riusciti a lasciare senza parole il conduttore, attraverso il racconto della loro cerimonia nuziale. Un'intesa, la loro, che li ha portati ad intascare un ricco– Ilironizza: ‘Mi sentivo molto Maria De Filippi' Ashot è di origini armene, proprio come lo sono le famosissime Kardashian da parte di padre, ma è cresciuto in Ucraina. ...