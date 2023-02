Soldi e demenza | “C’è un legame legame tra funzioni cognitive e abilità finanziarie | anche nei pazienti più giovani” Ecco chi dovrebbe fare il test

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Il tipo di rapporto che si ha con ipuò rivelare un processo di decadimento cognitivo. C’è unche lo può valutare e anticipare così la presenza di una possibile. Lo ha messo a punto Francesca Burgio, specialista in neuropsicologia, che all’Istituto San Camillo del Lido di Venezia dirige il Servizio di Neuropsicologia e il collegato Laboratorio di neuropsicologia, che fa ricerche sul campo. Si tratta di un centro di eccellenza riconosciuto in tutta Europa e costantemente finanziato dal Ministero della salute che ha finanziatoquesta nuova ricerca. Dottoressa Burgio, perché il rapporto con ipotrebbe essere una spia di una forma digià in atto? “La capacità di gestire ichiama in causa molteplici...