Sisma in Turchia | una donna e 2 bambini salvati dopo 228 ore

...2023 vicino al confine trae Siria, ha annunciato che donerà un milione di euro al fine di sostenere le attività di soccorso alla popolazione e la ricostruzione delle aree colpite dal. ...Una donna e due bambini sono stati estratti vivi dopo essere rimasti sepolti sotto le macerie per 228 ore ad Antiochia, una delle città turche più colpite dal terremoto. Lo scrive Anadolu. . 15 ...

Terremoto in Turchia, i soccorritori ucraini trovano una sopravvissuta tra le macerie ad Antiochia Repubblica TV

Terremoto, i morti sono 41mila. Erdogan: "Ricostruiremo". Tajani: "Stasera la San Marco a Beirut" - Aggiornamento del 15 Febbraio delle ore 14:25 - Aggiornamento del 15 Febbraio delle ore 14:25 RaiNews

Terremoto in Turchia e Siria: nessun palazzo distrutto a Erzin, la città senza vittime RaiNews

Terremoto in Turchia e Siria: dopo il sisma la guerra degli aiuti bloccati da regime e ribelli. Allarme orfani Servizio Informazione Religiosa

I drammatici effetti del devastante terremoto che ha spazzato via interi centri abitati di Turchia e Siria, si sono fatti sentire anche nelle profondità del mare. Nelle ultime ore, ...Dall'Hub dell'Area emergenze, situato in Mugello, via Palmanova (Udine), carichi di aiuti umanitari, materiali igienizzanti, moduli abitativi verso l'area colpita: la Confederazione risponde prontamen ...