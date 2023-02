(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Attiva ora il tuo abbonamento! Per te, allo stesso prezzo, anche il quotidiano digitale La Gazzetta dello Sport. Calcio: tutte le notizie Gasport 15 febbraio 2023

Continuano in Serbia le dimostrazioni di grande partecipazione per la scomparsa di. Oggi, nel giorno di festa nazionale della Serbia, è stato consegnato a Belgrado alla memoria dell'indimenticabile campione e allenatore serbo un importante riconoscimento ritirato ...Nella giornata di San Valentino, festa degli innamorati, lo ha ricordato nitidamente anche la figlia di, Viktorija, che ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un bigliettino ...

Stankovic da brividi su Mihajlovic: 'Come avrei potuto perdermi questo percorso Devo portargli un ricordino' Calciomercato.com

Sinisa Mihajlovic, omaggio da brividi su Dazn: tifosi commossi Tennis Press

Sinisa Mihajlovic, il presidente serbo gli conferisce la più alta onorificenza di Stato La Gazzetta dello Sport

