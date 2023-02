Silvio Berlusconi assolto nel processo Ruby ter

Leggi su webmagazine24

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) MILANO –è statodall’accusa di corruzione in atti giudiziari nelmilanese sul casoter. Sono stati tutti assolti, qualcuno prosciolto per prescrizione per le posizioni minori, i 29 imputati del. Oltre a, le assoluzioni, con la formula “perché il fatto non sussiste” hanno riguardato tra gli altri L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:vuole una legge elettorale con quota proporzionale La Lega si conferma il primo partito Per Salvini il Mes non è un derby Tajani continua a tifare percapo dello stato Open Arms, difesa Salvini: ong si rifiutò di fare rotta in ...