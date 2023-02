Sicilia | Schifani | «Stabilizzazione dei precari e aiuti alle imprese gli obiettivi della manovra»

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Saranno ladei, le richieste dei comuni e gli, i capisaldigiuntaper i prossimi anni. A fissarli è lo stesso presidenteRegione, Renato, in un’intervista rilasciata al “Giornale di”. «Dopo tanti anni laha un bilancio e una Finanziaria approvati in tempi brevi – dice il governatore -. È unache da serenità e sviluppo. Ci sono misure strutturali e misure che vanno incontro alla quotidianità di chi vive in provincia». «Col fondo di progettazione assicuriamo 200 milioni ai Comuni per assicurare, nei tempi imposti dai vari programmi di spesa extraregionali, il pieno ...