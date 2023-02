(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Dimissioni aoggi per la first minister del governo locale della Scozia edel partito indipendentista dell'Snp,, Ad anticiparle, prima di una conferenza stampa in ...

Gran Bretagna, si dimette a sorpresa la leader scozzese Sturgeon Il Sole 24 ORE

Scozia, si dimette a sorpresa la premier Sturgeon la Repubblica

Si dimette a sorpresa la leader scozzese Nicola Sturgeon La Prealpina

