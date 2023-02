Si ama con gli occhi e con le mani | il mantra del Museo Tattile Omero | “È cieco chi non vede la bellezza”

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) IlStataledi Ancona è conosciuto a livello internazionale in quanto al suo interno il visitatore riesce “ad accarezzare ciò che è bello”. Questoper tutti, infatti, dando l’occasione di poter ‘toccare’ l’arte in una struttura senza barriere che coinvolge chiunque vada a goderne, accoglie l’individuo considerandolo Persona a prescindere dalla sua condizione e svolge iniziative sul tema dell’accessibilità. Ma com’è nato? E quale la filosofia che ne porta avanti l’operato? Per scoprirlo abbiamo sentito Aldo Grassini, presidente e fondatore assieme alla moglie di questa preziosa struttura. Il presidente delStataledi Ancona, Aldo GrassiniPresidente, lei e sua moglie siete i fondatori di questo. Ci ...

COME CAPIRE SE STA PER ARRIVARE LA TEMPESTA PERFETTA Quando una donna, lo fatutto lo slancio possibile. Se la chiami alle 5 di mattina perché, in quel preciso istante, se non fai l'amore...E' tornata a casa la moglie di Massimo decisa a riconquistarlo ma l'uomo le ha detto che ora... Carmela incaricherà Salvo , il cugino di Edoardo, di fare entrare in carcere tre cani scioltila ...

"Laggiù qualcuno mi ama" con Martone in sala - Eventi, incontri e ... Vivimilano

Si ama con gli occhi e con le mani, il mantra del Museo Tattile Omero: "È cieco chi non vede la Luce

“M’ama, non m’ama”: con FMS lettere d’amore alle opere dei musei senesi Siena News

Kvaratskhelia, l'agente: "In Italia solo con la maglia azzurra! Ama ... Siamo il Napoli

Ashley Graham nuda con i rotolini sulla pancia: la bellezza di una ... Stile e Trend Fanpage

Capitale Sociale € 10.000 I.V. P.IVA/CF 01190490522 Registrazione Tribunale di Siena n.683 del 25.6.1999 Quando la storia d’amore con la giovane Clara finì, il pittore Ugo Capocchini che l’aveva ritra ...