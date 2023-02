Sheriff Tiraspol vs Partizan – probabili formazioni e ultime notizie

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Loaffronta la squadra serba delsul campo neutro della vicina Chisinau questo giovedì 16 febbraio nella UEFA Europa Conference League. La partita si giocherà a porte chiuse e non nella città natale dello, la Transnistria, per presunti problemi di sicurezza. Il calcio di inziio divsè previsto alle 21 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadre La UEFA ha ordinato di spostare la partita dalla regione separatista al confine con la Moldavia a causa della guerra nella vicina Ucraina. Tuttavia, martedì c’è stato un altro colpo di scena: il governo moldavo ha ordinato di non permettere l’ingresso agli spettatori. I ...

... designato in Moldavia per sovrintendere all'operato della squadra arbitrale capitanata da Harm Osmers , fischietto di- Partizan Belgrado . L'incontro, valevole per l'andata degli ...... per impedire l'arrivo nella piccola repubblica dei tifosi serbi della squadra di calcio ' Partizan Belgrado ', attesi per la partita a porte chiuse contro lo, la squadra della ...

Conference League, Sheriff-Partizan a porte chiuse su decisione del Governo moldavo Sky Sport

Governo russo smentisce colpo di stato grazie a Sheriff-Partizan: "Sono informazioni false" TUTTO mercato WEB

La Moldavia teme un golpe, Sheriff Tiraspol-Partizan Belgrado a porte chiuse GianlucaDiMarzio.com

Moldavia, colpo di stato tramite Sheriff-Partizan La dura risposta della Russia alle accuse Calciomercato.com

Sheriff Tiraspol-Partizan Belgrado di giovedì a porte chiuse per paura di colpo di stato filo-russo TUTTO mercato WEB

Tre le squadre che scenderanno in campo a partire dalle ore 21:00 per l’andata dei sedicesimi di finale ci saranno anche Sheriff Tiraspol e Partizan, dirette dall’arbitro tedesco Harm Osmers. Una gara ...Ieri la presidente Maia Sandu ha chiuso per alcune ore lo spazio aereo sul Paese e ordinato di giocare a porte chiuse il match in calendario per domani tra Partizan Belgrado e Sheriff di Tiraspol, ...