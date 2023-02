Shakhtar Donetsk-Rennes Europa League | 16-02-2023 ore 18 | 45 | formazioni | quote | pronostici

Mudryk ha partecipato a cinque centri nelle sei gare giocate in questa Champions (tre reti e due assist), tutte con la maglia della sua ex squadra, lo. Il suo possibile primo gol ...Questi gli abbinamenti in programma Andata Ritorno 16 febbraio 23 febbraio 18:45- Rennes 21:00 18:45 Salisburgo - Roma 21:00 18:45 Ajax - FC Union Berlin 21:00 18:45 Barcellona - ...

Shakhtar Donetsk-Rennes, il pronostico: ospiti favoriti, interessante l ... Footballnews24.it

UFFICIALE Shakhtar Donetsk: preso il portiere Dmytro Riznyk Sportitalia

Shakhtar Donetsk, Jovicevic: "Mudryk Può vincere il pallone d'oro" Sportitalia

Shakhtar Donetsk, da Mkhitaryan a Mudryk: oltre 250 mln di plusvalenze Sky Sport

Shakhtar Donetsk, venduto il bomber: 24 milioni ai soldati di ... Metro

Giovedì 16 febbraio il calendario si apre alle 18:45 con una interessante sfida tra Shakhtar Donetsk e Rennes. La gara, valida per l’andata degli ottavi di finale, si gioca allo Stadio Woljska ...Chelsea don't go into their Champions League round of 16 first leg against Borussia Dortmund in good form. The preparation has been far from ideal and confidence within the fanbase is low. Don't miss ...