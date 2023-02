Sfiducia | esito scontato e politiche locali irrilevanti Elezioni regionali | le tre cause dell' astensionismo record

Leggi su affaritaliani

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Nell’analisi post elettorale, l’Istituto Demopolis ha studiato ledel non voto nelle due regioni. La maggioranza assoluta di chi si è astenuto attribuisce la propria scelta a delusione everso partiti e candidati. Per 4 su 10 l’del voto appariva, con la vittoria annunciata del Centro Destra; per il 33% la politica regionale non incide più sulla vita realee famiglie. Segui su affaritaliani.it