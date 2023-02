Serie tv Maria Antonietta su Sky | al via il 15 febbraio con i primi due episodi | trama | cast e personaggi

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Al via latvsu Sky. Creata e scritta da Deborah Davis, la sceneggiatrice e regista del film La Favorita, laè prodotta da Alban Étienne e Stéphanie Chartreux di Banijay Studios France, Claude Chelli e Aude Albano di Capa Drama e Christophe Toulemonde di Les Gen. Latvsu Sky, attraverso uno sguardo contemporaneo, esplora il lato oscuro e misogino della corte di Versailles della seconda metà del XVIII secolo, quando la futura regina, allora solo 14enne, lasciò l’Austria per diventare la moglie del Delfino di Francia (Luigi XVI). All’inizio inibita dallo stretto protocollo di corte, dalle rigide regole imposte dalla società, e sotto la pressione di una nazione straniera che avrebbe dovuto accettarla come sovrana, ...

... e lo sa bene Deborah Davis, già co - sceneggiatrice de La favorita che, recentemente, ha scritto e curatoAntonietta ,prodotta in concerto da BBC e Canal+, disponibile su Sky e NOW.

La serie Maria Antonietta che racconta la vita della regina di Francia è disponibile in Italia: guarda gli episodi, anche in streaming. La seconda metà di febbraio si apre con il debutto di una delle ...