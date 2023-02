Serie A | respinto ufficialmente l’emendamento per i diritti tv di Lotito

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Il Governo ha deciso di respingeremilleproroghe proposto da Claudioper itv L’Aula del Senato ha approvatodel Governo che sopprime, all’articolo 16 del Dl milleproroghe, la possibilità di estendere fino a 5 anni la durata dei contratti di licenza per itv in corso per gli eventi sportivi (tra cui quelli del calcio con Sky e DAZN per laA). Questa facoltà era stata introdotta con un emendamento a prima firma di Claudioper sopprimere la possibilità di estendere la durata deitv è passato con 158 sì, 3 no e 3 astensioni. L'articolo proviene da Calcio News 24.