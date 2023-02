Serie A | le designazioni arbitrali della 23ª giornata

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) di campionato. Ecco chi dirigerà i match in programma nel fine settimana L’AIA ha diramato leper il prossimo turno diA, giunta alla 23ª. SASSUOLO – NAPOLI Venerdì 17/02 h. 20.45 COLOMBO GALETTO – TOLFO IV: ORSATO VAR: DOVERI AVAR: BANTI SAMPDORIA – BOLOGNA Sabato 18/02 h. 15.00 IRRATI CIPRESSA – FONTEMURATO IV: SERRA VAR: BANTI AVAR: MAGGIONI MONZA – MILAN Sabato 18/02 h. 18.00 RAPUANO DI IORIO – SCATRAGLI IV: MARCENARO VAR: MARINI AVAR: DOVERI INTER – UDINESE Sabato 18/02 h. 20.45 DIONISI CARBONE – GIALLATINI IV: AYROLDI VAR: ABBATTISTA AVAR: FOURNEAU ATALANTA – LECCE h. 12.30 PICCININI BERCIGLI – CECCONI IV: ...

LearbitraliC - Girone C Ventottesima Giornata Messina - F. Andria: Kumara Avellino - Viterbese: Madonia Catanzaro - Monopoli: Delrio Foggia - Juve Stabia: Crezzini Monterosi - ...... l'ultimo atto di unadi 'errori arbitrali' subiti dalla Società giallorossa del Presidente ...' ma quello che chiedono i dirigenti furcesi: ' un trattamento equo conarbitrali all'...

SERIE BKT - Designazioni 25ª Giornata - Associazione Italiana ... A.I.A - Associazione Italiana Arbitri

SERIE A TIM - Designazioni 23ª Giornata - Associazione Italiana ... A.I.A - Associazione Italiana Arbitri

SERIE A TIM - Designazioni 22ª Giornata - Associazione Italiana ... A.I.A - Associazione Italiana Arbitri

SERIE A TIM - Designazioni 21ª Giornata - Associazione Italiana ... A.I.A - Associazione Italiana Arbitri

Esordio in Serie A per l'arbitro Luca Zufferli A.I.A - Associazione Italiana Arbitri

L’Associazione italiana arbitri ha reso note le designazioni arbitrali per la prossima partita del Cagliari di mister Claudio Ranieri in Serie B contro il Bari di Michele Mignani. A dirigere la gara ...Sarà Luca Cherchi della sezione di Carbonia l’arbitro di Pescara-Giugliano, partita valida quale 9^ giornata di ritorno del campionato di serie C ... Di seguito le designazioni arbitrali dei match del ...