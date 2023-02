Serie A | giornata 23 | la top 11 delle sorprese da schierare al fantacalcio

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Accantonata la 22esimadiA, è già tempo di spostare la nostra attenzione sul prossimo turno di campionato. In questa rubrica, come di consueto, abbozzeremo la top 11daal. Ma prima, è opportuno dare un rapido sguardo al calendario. Causa coppe europee, anche questadiA TIM inizierà con largo anticipo. Nelladi venerdì 17 febbraio il Napoli, ormai sempre più solo in vetta, farà visita al Sassuolo, privo del suo totem Berardi, out per infortunio. Ladi sabato, invece, sarà aperta dal match15:00 tra Sampdoria e Bologna. A seguire, alle 18:00, il Milan farà visita al Monza dell’ex Adriano Galliani. L’anticipo ...

ROMA - L' AIA ha comunicato le designazioni arbitrali per la 23ªdiA . Ad arbitrare l'anticipo Sassuolo - Napoli , in programma venerdì alle 20:45, c'è Colombo . Sozza dirige Roma - Hellas Verona , ad Abisso Salernitana - Lazio . A Prontera affidato ...Le probabili formazioni di Monza - Milan , match valevole per la ventitreesimadel campionato diA 2022/2023 . I padroni di casa, dopo il successo ottenuto al Dall'Ara contro il Bologna, vogliono continuare a stupire in questo incredibile 2023 e magari provare a ...

Serie A: indisponibili, infortunati e squalificati per la 23^ giornata Sky Sport

Serie A, il calendario del prossimo turno: la 23^ giornata Sky Sport

SERIE A TIM - Designazioni 23ª Giornata - Associazione Italiana Arbitri | FIGC A.I.A - Associazione Italiana Arbitri

Serie A: Risultati e classifica 13° giornata - Campionato italiano rugby Serie A RugbyMeet

Serie A: vincono Napoli, Juventus e Monza, pari tra Udinese e Sassuolo. GOL E HIGHLIGHTS Sky Tg24

(www.aia.it).- Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 25ª giornata del Campionato di Serie B 20 ...L'Aia ha reso noto gli arbitri designati per la 23ª giornata del campionato di Serie A, in programma domenica 19 febbraio: Sassuolo-Napoli (17/02, ore 20.45) Colombo; Sampdoria-Bologna (18/02, ore ...