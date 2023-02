Serie A | Cairo | “Emendamento Lotito sui diritti tv? Scelta di prudenza”

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) “Da parte dellaA c’è un certo tipo di orientamento che in questo momento il governo non ha confermato. Credo che tutto vada ragionato con attenzione, certamente prorogare per un paio di anni ia chi li ha già, se avessimo la certezza che questo avvenga, sarebbe importante. Diversamente, potrebbe sembrare un segnale di debolezza.conservativa? E’ unadi. A volte chi investe in borsa dice ‘vendi, guadagna e pentiti’. Dipende dalla propulsione al rischio che uno ha…”. Lo ha dichiarato, riferendosi al cosiddettosulla proroga di due anni deitv, il presidente del Torino e di Rcs Urbano, intervenendo a margine della presentazione dell’arrivo del Giro d’Italia in ...

