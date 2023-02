Serbia | conferita una delle più alte onorificenza statali a Mihajlovic

Leggi su sportface

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Nonostante la sua scomparsa ormai diverse settimane fa, continuano le manifestazioni di ricordo in memoria di Sinisa, specialmente in. Mercoledì 15, nel giorno della festa nazionale, è stato consegnato a Belgrado alla memoria dell’indimenticabile campione e allenatore serbo un importante riconoscimento ritirato da suo figlio Dusan. L’Ordine di “Karadordeva zvezda of the First Class” è uno dei più alti e importanti ordini della Repubblica, e a fare gli onori è stato il presidente Vucic. Si tratta di un’che viene assegnata per meriti speciali e per successi ottenuti rappresentando lae i suoi cittadini. Nel 2012, lo stesso premio era stato assegnato anche a Novak Djokovic. SportFace.