Sequestrati nel nolano 17mila litri di alcol di contrabbando | due denunciati

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoOltre 17 miladietilico di, provenienti dalla Polonia, sono statidai finanzieri del Comando Provinciale di Napoli nell’ambito di un’operazione di contrasto ai traffici illeciti. Oltre 4 miladi, privi di documentazione di trasporto, sono stati scoperti dai finanzieri a bordo di un furgone sospetto che era diretto in un’area di deposito di Nola di proprietà di una società operante nel settore della logistica. Le Fiamme Gialle hanno sottoposto a controlli tutta l’area di stoccaggio e trovato altri 13 miladidi. L’autista del mezzo e il titolare dell’area, quest’ultimo privo delle autorizzazioni per lo stoccaggio di quella ...

... provenienti dalla Polonia , sono statidai finanzieri del Comando Provinciale di ... Il furgone era diretto in un'area di deposito di Nola di proprietà di una società operantesettore ...Si tratta […] Cronaca Genova In Primo Piano Genova, oltre 400 kg di cocainain porto Posted on 7 Febbraio 2022 7 Febbraio 2022 Author Redazione Sono statiporto PSA ...

Maxi sequestro nel Torinese a pregiudicato condannato per mafia Sky Tg24

Maxi sequestro della Finanza a pregiudicato nel Torinese Agenzia ANSA

Mafia: maxi sequestro beni da 1,2mln a pregiudicato nel Torinese La Repubblica

Sequestrati nel Nolano 17mila litri di alcol di contrabbando Agenzia ANSA

Bracconaggio, 73 specie di volatili sequestrati nel Cosentino Il Lametino

Sono del Novara calcio, società dichiarata fallita nel gennaio di quest'anno e fondata nel 1908, le quote sequestrate nell'ambito dell'operazione dei carabinieri del Noe di Milano con la polizia ...I finanzieri del comando provinciale di Napoli hanno sequestrato oltre 17 mila litri di alcol etilico di contrabbando provenienti dalla Polonia. Durante i controlli quotidianamente svolti lungo le pri ...