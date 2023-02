Separazione e divorzio non saranno più come prima | entra in vigore la riforma Cartabia

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) AGI - Un rito unico per tutti i procedimenti in materia di famiglia, domanda contestuale die di, un ‘piano genitoriale' utile al giudice per modulare visite e collocamento del figlio minore. Sono alcune delle principali novità contenute nellain materia di famiglia, che entreranno inil 28 febbraio prossimo – con un anticipo di qualche mese rispetto alla data inizialmente prevista (30 giugno 2023) – e che si applicheranno alle cause che sopraggiungeranno dal 1 marzo. Il tutto in vista dell'introduzione – nell'ottobre 2024 – del tribunale della famiglia, istituito ‘ad hoc' per questo tipo di procedimenti. Le nuove norme sono tra quelle contenute nella legge delega sul processo civile messa a punto dal Governo Draghi, di cui, lo scorso ottobre, è stato ...

... ma con questa riforma il tutto potrebbe ridursi a 8 mesi: 'Tra le novità - spiega l'avvocato Salami - c'è la previsione di un rito unico , sommario, uguale per le procedure di...... 'Invece meno male abbiamo avuto una legge in Italia dove ilesiste ed è possibile ... ci sono donne che vengono uccise tutti i giorni perché i loro uomini non accettano la, dire ...

L'obiettivo è di accelerare i tempi della giustizia civile. In autunno saranno attivati anche i tribunali della famiglia. Per gli addetti ai lavori si tratta di una riforma epocale.