Senato | ddl Segre per Matteotti | borse studio e eventi per ricordare ' vittima violenza fascista' **

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Roma, 15 feb. (Adnkronos) - Lilianachiede alle Istituzioni diGiacomoa cento anni dall'assassinio. "Nel 2024 ricorreranno i cento anni dal rapimento e dall'omicidio di Giacomo, il deputato socialistadella", scrive la senatrice a vita presentando il disegno di legge che "riproduce il testo approvato dal Senato il 19 maggio 2022 (S. 2317/18° legislatura) e rimasto pendente alla Camera dei Deputati per la conclusione anticipata della legislatura". "Non fu il primo, non sarà l'ultimo parlamentare, prima di lui Giuseppe Di Vagno, dopo di lui Giovanni Amendola, ad essere ucciso dallo squadrismo per aver difeso la sorte degli ultimi e la libertà senza altri aggettivi, eppure risale proprio alla sua morte la ...

Liliana Segre annuncia: «È per me un dovere e un onore ripresentare il disegno di legge per le celebrazioni del centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti (1924-2024)».(Adnkronos) - "E' per me un dovere e un onore ripresentare il disegno di legge per le celebrazioni del centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti (1924-2024), il deputato socialista rapit ...