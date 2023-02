Seconda Categoria | insulti razzisti all’arbitro | sconfitta 3-0 a tavolino e multa per il Bessica

Leggi su sportface

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Il Giudice sportivo della Lega dilettanti del Veneto ha decretato laper 0-3 della squadra del, a seguito delle frasi razziste pronunciate da alcuni sostenitori domenica scorsa, durante una gara di, contro l’arbitro Mamady Cissé, originario del Ghana e appartenente alla sezione Aia di Treviso, che aveva interrotto la partita. Secondo il referto esaminato dal giudice, le offese razziste sarebbero avvenute in due occasioni, al 17? del primo tempo e al 44? della ripresa, dopo che il direttore di gara aveva concesso un calcio di rigore a favore della squadra ospite, il Fossalunga, che aveva così pareggiato la partita 1-1. Le frasi avevano indotto Cissè a sospendere la partita “in quanto – precisa il Giudice – non più in grado di proseguire la gara con piena ...