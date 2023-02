Se San Valentino non è dei tuoi | ci pensa San Faustino | 5 idee per non deprimersi e festeggiare “l’amore verso sé stessi”

Leggi su velvetgossip

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Il 14 febbraio, si sa, è il giorno più romantico dell’anno, ma per coloro che non sono impegnati in una relazione sentimentale, spesso rappresenta una data da cancellare dal calendario. Trovare la persona con la quale si desidera trascorrere tutta la vita è qualcosa di meraviglioso, ma a volte dimentichiamo che quella persona, in realtà, … L'articolo proviene da Velvet Gossip.