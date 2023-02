Se non saranno provati gli aiuti arbitrali al Barcellona | non ci saranno conseguenze

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) La notizia dei pagamenti versati all’ex vice presidente del comitato degli arbitri spagnoli, Negreira, da parte delè stata la vera bomba di giornata. As rivela però che il club blaugrana non potrà subire alcuna penalizzazione nonostante siano stati versati 1,4 milioni di euro nei tre anni di mandato, dal 2016 al 2018. Il giornale spagnolo scrive: “Cidisciplinari per il Barça? La risposta è chiara: non ci sarà sanzione disciplinare a meno che prove concrete non dimostrino i favori dell’arbitro al. Nel caso in cui venisse confermato un qualche tipo di aiuto arbitrale al, ??entrerebbe di fatto l’articolo 75 del codice disciplinare della Federcalcio spagnola reale. In esso, la conseguenza della fissazione e dell’accordo sui risultati ...