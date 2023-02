Scozia | si dimette a sorpresa premier Nicola Sturgeon

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Cambio della guardia nell'Snp La sua uscita di scena, si inserisce in un cambio della guardia più vasto in seno al partito Snp, già segnato di recente dalle dimissioni e dalla sostituzione di Ian ...

Cambio della guardia nell'Snp La sua uscita di scena, si inserisce in un cambio della guardia più vasto in seno al partito Snp, già segnato di recente dalle dimissioni e dalla sostituzione di Ian ...In carica dal 2014 , quando subentrò allo storico leader indipendentista Alex Salmond dopo la sconfitta nel referendum sulla secessione delladal Regno Unito svoltosi quell'anno, è rimasta ...

Scozia, si dimette a sorpresa la premier Sturgeon: "È stanca, non ne può più" la Repubblica

Scozia, si dimette a sorpresa la premier Nicola Sturgeon: «Ne ho avuto abbastanza» ilmessaggero.it

Scozia, Nicola Sturgeon si dimette dalla carica di primo ministro Corriere della Sera

Scozia, dimissioni a sorpresa per la premier Sturgeon Adnkronos

Terremoto in Scozia: si dimette la premier Sturgeon Notizie - MSN Italia

Primo ministro più longevo della storia della Scozia. Prima donna a essere leader del Partito nazionale scozzese indipendentista e contemporaneamente premier. «Puntuta e ...In Scozia si dimette a sorpresa il primo ministro, e leader del partito indipendentista dell'Snp, Nicola Sturgeon. "Il tempo di lasciare è ora, anche se molti nel Paese e nel partito pensano sia tropp ...