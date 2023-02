Scozia | si dimette a sorpresa la premier Nicola Sturgeon

(Di mercoledì 15 febbraio 2023): silaLasidal ruolo di primo ministro della: l’annuncio, anticipato dai media britannici, arriverà oggi, mercoledì 15 febbraio 2023, in una conferenza stampa a Edimburgo., che è anche la leader del partito indipendentista dell’Snp, secondo una fonte a lei vicina, sarebbe citata dalla Bbc, sarebbe semplicemente stanca. Vice Primo Ministro e Segretario di Governo alla Salute e al Benessere e successivamente anche Segretario di Governo per le Infrastrutture, Investimenti e Città nel governo Salmond,è stata ...

