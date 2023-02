Scozia | dimissioni a sorpresa per la premier Sturgeon

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) (Adnkronos) –per lascozzese Nicola. ”Ho preso la decisione di dimettermi per senso di dovere e per il grande amore che provo per il mio partito e per il mio Paese”, ha detto la leader del partito indipendentista Snp nel corso di una conferenza stampa alla Bute House a Edimburgo rivolgendosi a ”chi è scioccato e forse anche arrabbiato con me”. Ma, aggiunge, ”ci sarà anche chi è felice della mia decisione. Questo è il bello della democrazia”. Quello diè ”il miglior lavoro del mondo”, ha proseguito, ma ”bisogna capire quando è il momento di lasciare il posto a qualcun altro”. Lenon saranno immediate:resterà in carica fino all’elezione di un suo successore. “Sì, posso ancora combattere per qualche ...

Nicola Sturgeon ha confermato le sue dimissioni da prima ministra scozzese in una conferenza stampa alla Bute House, Edimburgo.

