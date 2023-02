Scopre di avere una grave malattia grazie ad un video | l’incredibile storia di Lawrence

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) L’uomo nel filmato fa vedere come la sua pelle sembra sia fatta di gomma e chiede ai suoi followers se si tratta di una qualche. Ildell’atleta e tiktokerOkoye ha subito fatto il giro del web e ha raggiunto migliaia di visualizzazioni perché ha del. L’uomo ha consultato un medico, che gli ha spiegato che soffre di unamolto. Pelle che sembra gomma,laa unAll’interno delsi vede come lo sportivo si preme le dita sulla gamba: la pelle però non torna subito alla forma originale ma resta su di essa la forma del dito che ha fatto pressione.Okoye, però, spiega il motivo per cui dopo ...