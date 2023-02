Scontri tra tifosi di Nocerina e Brindisi | emessi 24 Daspo

Leggi su zon

(Di mercoledì 15 febbraio 2023)24 divieti di accesso alle manifestazioni sportive per gli ultras di, dopo glidello scorso16 ottobre Arrivano nuovi provvedimenti dalla Questura di Salerno, nell’ambito delle indagini suglitra ultras di, avvenuti lo scorso 16 ottobre a Nocera (Salerno) in occasione dell’incontro di calcio disputato allo stadio San Francesco d’Assisi. I fatti Secondo quanto ricostruito dalle indagini: ‘il 16 ottobre 2022 in occasione dell’incontro di calcio disputato presso lo stadio San Francesco D’Assisi tra le squadre ASDCALCIO 1919 evalevole per il campionato di serie D ini, non seguendo il percorso ...